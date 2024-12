Comincia dal racconto dei momenti drammatici che sono seguiti al malore di Edoardo Bove al 17esimo di Fiorentina-Inter l'intervista rilasciata da Yann Sommer a Sportmediaset, a margine del Gran Gala del Calcio AIC: "E' stato un grande choc per tutti, sono molto contento di sapere che lui sta meglio. Gli auguro una pronta guarigione, siamo contenti che stia meglio. Non avrò più paura di giocare, ma è stata una cosa molto triste".

Avete trovato più difficoltà rispetto all'anno scorso.

"E' normale perché abbiamo avuto una stagione speciale l'anno scorso. Dopo l'Europeo non abbiamo fatto tante vacanze, è normale avere delle difficoltà. Ora stiamo meglio, ma non ancora al livello che vogliamo. E' un'annata lunga, andiamo step by step".

