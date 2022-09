Dal ritiro della Nazionale slovacca, Milan Skriniar ha speso parole di elogio per il suo amico e connazionale Stanislav Lobotka per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione con la maglia del Napoli: "Ho visto la partita di Stanko e del Napoli contro il Milan. Hanno giocato un'ottima gara e lui è in buona forma. Sono molto felice che stia facendo in questo modo e credo che durerà il più a lungo possibile". Skriniar ritiene inoltre che il 53enne ct Francesco Calzona possa portare qualcosa del Napoli alla nazionale slovacca: "Aveva Lobotka sotto di lui e prima ancora, quando c'era Maurizio Sarri, anche Marek Hamšík. Probabilmente so approssimativamente con quale sistema o tattica vorrà presentarsi. Un tale nuovo impulso può aiutarci e dipenderà solo da noi se lo trasferiremo in campo. Credo che l'allenatore ci darà alcune istruzioni e ci imporrà le sue idee".