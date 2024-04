L'attaccante della SPAL Luca Siligardi, cresciuto nel vivaio dell'Inter, è stato protagonista di 'Unwrap', format di Panini. È stata l'occasione per parlare anche del suo passato in nerazzurro: "Ho vinto il Viareggio, il campionato e ho esordito in prima squadra - ha esordito -. Sono stati anni bellissimi, ho scoperto un mondo incredibile. Poi all'epoca c'erano campioni al livello di Ibrahimovic, Crespo, Materazzi, Julio Cesar… Ci allenavamo alla Pinetina, quindi quando arrivavamo al campo vedevamo sempre i giocatori della prima squadra. Stavo vivendo un sogno, tanti ragazzi alla mia età avrebbero voluto essere al mio posto".

E ancora: "C'era Mancini allenatore, ho avuto la fortuna al secondo anno di essere chiamato più volte prima squadra, ho iniziato a parlare con loro, a interagire con loro e fu bellissimo. Mancini mi disse che ero uno dei giovani che apprezzava di più e mi chiamava spesso. Ho fatto la tournée a Dubai, poi mi ha chiamato in Coppa Italia. Mancini mi considerava molto, sicuramente è un vanto in più che oggi ho ancora".

