Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Francesco Palmieri per fare il punto della situazione in casa neroverde sul calciomercato che si è appena concluso. E non solo: "Tutte le scelte di questa società, ma non oggi, abbiamo fatto sempre scelte che devono trovare l'allenatore, il direttore sportivo, lo scouting, poi la società prende delle decisioni ma le scelte devono essere sempre condivise".

Ci sono state richieste per Berardi?

"Su Berardi siamo stati chiari. Ci sono state delle richieste all'inizio della stagione ma siamo stati chiari perché sono poche le società che possono chiedertelo perché quello che volevamo fare, noi assieme a lui, era ripartire, fare questo percorso per arrivare al termine del campionato nel modo migliore. Un recupero soprattutto fisico e quanto preventivato si sta realizzando e lo abbiamo deciso insieme al giocatore. Questo deve essere visto come qualcosa di speciale perché una delle cose a cui tiene particolarmente è dare un contributo, e lo sta dando, per far sì che la sua squadra possa salire in Serie A e merita un plauso, fa capire il legame con il ragazzo e la sua professionalità. Noi siamo stati chiari dall'inizio, oggi conta il suo recupero e siamo felici di questo".

Qual è il pensiero della società sui giovani? È ancora aperto lo spiraglio per l'U23?

"Noi volevamo fare la seconda squadra l'anno scorso. Abbiamo una squadra che ha vinto il campionato e la Supercoppa. L'obiettivo è far crescere questi ragazzi e ora stanno facendo un percorso. L'anno scorso l'unico posto per la seconda squadra è stato dato all'Atalanta e questo è un problema perché se facciamo in questo modo, sono 20 le società, ci vogliono 20 anni se tutte vogliono fare la seconda squadra. Quest'anno probabilmente la farà l'Inter ma non ci sono tante possibilità. La Primavera sta dando comunque ottimi risultati".

