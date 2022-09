Dopo il rifiuto al Valladolid di Ronaldo il Fenomeno , Eddie Salcedo ha scelto di continuare la sua carriera con la maglia del Bari . Una scelta spiegata dall'attaccante, in prestito dall'Inter, nella conferenza stampa di presentazione: "Ausilio mi ha detto di questa possibilità. Ero contento di venire in B, ma Inzaghi non voleva farmi partire. Per fortuna siamo riusciti a convincerlo - ammette l'ex Genoa -. Avevo già parlato a Polito, lui mi ha dato fiducia. Non ho esitato a rispettare la parola che gli avevo dato, nonostante il pressing di Ronaldo. Ho visto tutte le prime partite del Bari, anche col Parma. Col Palermo è stato però qualcosa di clamoroso. Sono sudamericano, avevo bisogno di tutte queste emozioni".

"L'ultimo gol l'ho fatto contro lo Spezia, quando ero a Verona - ricorda Salcedo nella chiacchierata con la stampa -. Non vedo l'ora di giocare in casa e spero che arrivi lì quest'emozione. Ma anche a Cagliari non mi dispiacerebbe (ride, ndr). La nazionale è un obiettivo di tutti i giorni. Sono contento di essere qui, cercherò di dare il massimo per tornarci. Riscatto del Bari? Spero di fare bene e che finisca tutto al meglio. Poi vedremo se meriterò il riscatto. Juric è stato come un padre, mi ha fatto esordire a 15 anni col Genoa e l'ho avuto a Verona. L'anno scorso non ho passato un bel periodo, avevo bisogno di giocare. Sono pertanto felice di essere qui".