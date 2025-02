Anche Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, non dimentica l'Atalanta per la corsa scudetto. Anzi...

Il 5-0 in trasferta a Empoli è una chiara dichiarazione: i bergamaschi non si tirano indietro per lo sprint.

"La squadra di Gasperini è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Adesso metteranno tutte le loro energie per arrivare al titolo, ne sono convinto. La vittoria di Empoli dice che l’ambiente è sano, che la demoralizzazione per l’uscita dalla Champions è stata assorbita, e quelle piccole discussioni che sempre ci sono in ogni squadra sono state superate. Per me, l’Atalanta si giocherà lo scudetto fino all’ultimo".

Particolare di non poco conto, sabato c’è la supersfida tra Napoli e Inter, e dunque l’Atalanta può guadagnare terreno.

"L’Atalanta è a tre punti dalla capolista Inter, non certo un’enormità. Quindi ritengo che tutto sia possibile. Sabato c’è il duello di Napoli e l’Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia... I bergamaschi ce la possono fare per varie ragioni".

L’Inter e il Napoli, però, sono davanti e hanno più esperienza di lotta al vertice.

"L’Inter, l’ho detto in tempi non sospetti, è la squadra più attrezzata per vincere, ma questo non significa che vincerà. Ha organizzazione, ha esperienza, e ha anche speso tanto sul mercato. L’impegno in Champions, tuttavia, può essere una distrazione e può sottrarre energie fisiche e psicologiche".