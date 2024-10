Inter-Juventus "è stata una meraviglia del calcio". È il pensiero di Walter Sabatini, ospite sulle frequenze di TMW Radio all'indomani dello spettacolare 4-4 di San Siro: "La Juve era in una situazione difficile, era sotto di due gol ma ha avuto una reazione fantastica. La Juve si propone come contendente al titolo, ma credo che finirà all'Inter. Però la partita di ieri è stata l'esaltazione del calcio, in tutti i suoi aspetti. La Premier non ha mai espresso un livello di calcio come quello di ieri sera, neanche nelle classiche. Ieri errori ce ne sono stati, ovvio, ma sono partite che fanno bene a tutto il movimento".

L'esperto dirigente vede anche il Napoli come una delle squadre in corsa per il tricolore: "Sì, perché è stata fatta una campagna meticolosa, hanno puntellato il centrocampo con due ragazzi che nella propria squadra contavano. McTominay centrocampista totale, che pesa tantissimo nelle due fasi, poi Neres può determinare molto. Milan-Napoli? Non può essere un test, perché il Milan è forte ma è discontinua".

