Romelu Lukaku continua le sue sedute personalizzate. Il belga si allena a parte per ritrovare la condizione ottimale in vista dei prossimi impegni e non è da escludere una sua convocazione per il match con la Salernitana. Difficile, ma non impossibile vederlo tra i convocati per l'impegno di domenica prossima a San Siro alle 12.30 contro la squadra di Nicola. Nessun nuovo intoppo, insomma, ma soltanto la necessità di raggiungere al più presto un livello atletico accettabile.