Ospite di 'Viva El Futbol', Fabrizio Romano ha svelato un retroscena di mercato relativo ad Abdukodir Khusanov, difensore uzbeko classe 2004, che a gennaio è passato dal Lens al Manchester City: "Su di lui ci aveva fatto un pensiero l'Inter, che comunque prenderà un difensore importante in estate - le parole del giornalista -. Era anche nella lista del Real Madrid per giugno, ma se si presenta il City con 40 milioni di euro non c'è storia per nessuno".

