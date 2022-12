Dalla sala stampa del Granillo, Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, commenta il pareggio contro il Bari parlando tra le altre cose anche del problema che ha messo fuorigioco Jeremy Menez, uscito per un capogiro: "Ci siamo preoccupati, non stava in piedi. Ora mi ha detto il dottore che sembra in ripresa, lo chiamerò a breve. Spero sia solo stato un colpo di freddo. Giovanni Fabbian spento nella ripresa perché sente la sua assenza? No, perché gioca da tanto, poi ho messo Lorenzo Crisetig e Daniele Liotti perché sapevo di averla in pugno".