A quattro giorni dall'esordio in Serie A con la maglia del Venezia, Ionut Radu si presenta ai suoi nuovi tifosi rispondendo alle domande dei giornalisti. La prima, inevitabilmente, riguarda la scelta di sposare il progetto arancioverde con l'effetto di lasciare l'Inter a titolo definitivo: "Sapevo che fosse la piazza giusta dove dimostrare il mio valore. Ho parlato con Filip Stankovic, che è come un fratello minore per me e lui mi ha parlato di quanto si sia trovato bene. Mi dispiace tanto per lui e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui", le parole del portiere romeno. Che dai tifosi nerazzurri e non solo verrà sempre associato alla topica che commise nel famigerato Bologna-Inter che condizionò pesantemente il duello scudetto con il Milan: "Me lo sono portato dentro per un po' di tempo, ma la vita ha momenti belli e meno belli, ma bisogna andare avanti e cerco di focalizzarmi sull'attualità e sul fare bene".

Durante la chiacchierata con i media, Radu ha anche ricordato l'idolo a cui si è sempre ispirato: "Handanovic è stato un punto di riferimento, ha vinto meno di quello che meritava".

