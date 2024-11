"Aperte le votazioni per il premio FIFA Puskás 2024". Ad annunciarlo è la Fifa stessa che rende noti gli 11 bellissimi gol in lizza per il premio di miglior gol dell'anno. Il riconoscimento, che prende il nome dall'attaccante ungherese Ferenc Puskás, famoso per gli spettacolari gol, celebra le reti più belle del periodo che va dal 21 agosto 2023 al 10 agosto 2024. Nella top 11, quindi in corsa per il suddetto premio c'è anche la rete di Federico Dimarco segnata in Inter-Frosinone del 12 novembre 2023.

"Nessuno avrebbe pensato a un tiro da una distanza così considerevole. Nessuno, tranne Federico Dimarco, abituato a segnare gol bellissimi. Quello contro il Frosinone, da metà campo, è stato davvero fantastico: l'esterno sinistro dell'Inter ha calciato poco dopo la linea di centrocampo, trovando un gol strepitoso che ha visto il portiere Turati incolpevole, considerando la traiettoria" si legge nella descrizione della prodezza dai 56,47 metri sottoscritta dalla Fifa nella nota attraverso la quale ufficializza tutti i candidati di seguito elencati.

Hassan Al Haydos - Qatar - Cina | 21 gennaio 2024

Terry Antonis - Melbourne City - Western Sydney Wanderers | 12 marzo 2024

Yassine Benzia - Algeria - Sudafrica | 26 marzo 2024

Walter Bou - Lanus - Tigre | 4 agosto 2024

Michaell Chirinos - Costa Rica - Honduras | 23 marzo 2024

Federico Dimarco - Inter Milan - Frosinone | 12 novembre 2023

Alejandro Garnacho - Everton - Manchester United | 26 novembre 2023

Mohammed Kudus - West Ham United - Friburgo | 14 marzo 2024

Denis Omedi - KCCA - Kitara | 6 agosto 2024

Paul Onuachu - Trabzonspor - Konyaspor | 10 novembre 2023

Jaden Philogene - Rotherham United - Hull City | 13 febbraio 2024

