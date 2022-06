Reduce dal tricolore con l'Inter Primavera, i radar di mercato attorno al trequartista Lorenzo Peschetola iniziano ad accendersi. Quello delle ultime ore lo riguarda particolarmente da vicino, essendo nativo di Vasto e cupellese d'adozione. Perché il Pescara, club che l'ha visto crescere dal 2014 al 2017, prima della cessione proprio all'Inter, s'è mosso per averlo come rinforzo in vista della prossima stagione di Serie C.

Negli scorsi giorni, il quotidiano locale Il Centro aveva anche lanciato l'indiscrezione secondo cui il club abruzzese avrebbe intenzione d'affidare la panchina del Delfino a Christian Chivu.