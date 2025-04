"Sarà dura come sempre contro il Bayern Monaco, hanno dei grandi giocatori. Ma anche noi siamo una grande squadra, dovremo essere molto concentrati perché sarà molto complicata". Lo ha detto Benjamin Pavard, parlando ad Amazon Prime Video, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida valida per il secondo round dei quarti di finale di Champions League.

Come ti sei preparato per questa sfida?

"Nel primo tempo dell'andata avevamo concesso delle occasioni, oggi dobbiamo cercare di stare attenti e difendere molto bene per non prendere gol. Allo stesso tempo dobbiamo provare a segnare".

