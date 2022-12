Nel corso dell'intervista esclusiva realizzata da TuttoMercatoweb.com, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Roberto Pereyra, ha così risposto alla possibilità che il centrocampista argentino dell'Udinese possa trasferirsi all'Inter al termine di questa stagione: "Per me è un giocatore che in Italia può giocare in tutti i club. Mi immagino, ad esempio, Pereyra con Spalletti o anche con Inzaghi. È un giocatore che ha una interpretazione talmente moderna del ruolo che può far tutto: di media corre per 11,5-12 kilometri a partita, ma ha tanta qualità, sa far gol e sa fare assist.