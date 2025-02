Per anticipare i temi di Napoli-Inter, scontro diretto per lo scudetto, la redazione di Sky Sport ha contattato Goran Pandev, giocatore che ha militato in entrambe le squadre: "Secondo me l'Inter arriva meglio, nell'ultimo mese il Napoli ha avuto un po' di problemi, tra risultati negativi e infortuni - la premessa dell'ex attaccante macedone -. Anche a inizio stagione i nerazzurri erano favoriti per la vittoria dello scudetto, però la squadra di Conte sta facendo un grandissimo campionato. Se sabato porta a casa i tre punti, si candida a essere la concorrente numero uno al titolo. Non sarà decisiva la sfida del Maradona perché sappiamo che c'è anche l'Atalanta che non ha le Coppe. Mi aspetto una gara aperta, l'Inter è abituata a queste pressioni. Speriamo vinca il migliore".

Ti aspettavi un Napoli così?

"Con l'arrivo di Conte sì, è un vincente, uno che porta una certa mentalità. Poi sul mercato hanno preso i giocatori giusti per il suo gioco, Antonio sta facendo grandissime cose, considerando quello che è successo l'anno scorso. E' giusto siano in alto, lotteranno fino alla fine".

Quanto inciderà la presenza di Thuram dal 1'?

"La coppa Lautaro Martinez-Thuram è la più forte della Serie A, si sposano bene. Mi ha sorpreso tantissimo Thuram, è cresciuto in una maniera incredibile: sta facendo un grandissimo campionato. Averlo sabato è fondamentale perché dà profondità, è bravo a tenere la palla e fa bene anche la fase di pressing con Lautaro".

