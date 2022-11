Il trascinatore dell'Inter è stato lui contro il Bologna: Federico Dimarco, autore di due gol a impreziosire l'ennesima grande prestazione premiata dalla Gazzetta dello Sport con un 8 in pagella. Mezzo gradino sotto l'esterno sinistro ci sono Calhanoglu e Dzeko con il 7,5, mentre al 7 arrivano i vari Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Lautaro. La rosea, poi, decreta il 6,5 per Onana, Skriniar, Acerbi, Asllani, Brozovic e Gosens; sufficienti Bastoni, Gagliardini e Bellanova. Voto alto anche per Inzaghi: 7,5. Nessun bocciato dopo il 6-1 di San Siro.