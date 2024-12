Tutti sufficienti o anche di più a parte Buchanan: questo il responso delle pagelle della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda i voti nerazzurri dopo il 2-0 all'Udinese in Coppa Italia.

Migliore in campo Asllani (7): "Il gol olimpico è il premio a una serata che gli fa tornare il sorriso. Il solito difettuccio di velocizzare poco il gioco per una sera sparisce".

Premiato anche Arnautovic soprattutto per la rete (6,5): "Al solito, contraddittorio. Eppure utile, perché il gol che spacca il match è suo. Sul rigore poi tolto dal Var aveva sballato completamente il tiro".

Come detto, sotto il 6 solo il canadese Buchanan (5,5): "Sorprendentemente timido, fuori tempo in qualche scelta. Incide poco, non sfrutta l’uno contro uno".

Martinez 6,5, Darmian 6,5, Bisseck 7, Bastoni 7, Frattesi 6, Zielinski 6,5, Carlos 6,5, Taremi 6, Lautaro 6, Calhanoglu 6, Dumfries 6, Palacios 6, Aidoo senza voto.