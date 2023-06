André Onana, portiere dell'Inter, esprime la propria convinzione sulla finale di Champions League anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Speriamo davvero di vincere tutto, perché ci alleniamo per questo. Sappiamo che certamente sarà difficile, contro un avversario grandissimo. Però noi ci saremo, e vogliamo arricchire la storia già grande dell'Inter, lo meritiamo. Daremo tutto sul campo, se servirà anche la vita! Ma dobbiamo prepararci bene, perché ci aspetta una grandissima parttia, contro un grandissimo avversario. Sono però convinto che, lavoriamo come stiamo facendo, avremo le nostre opportunità. La finale non si gioca, si vince. Quindi noi andremo a Istanbul a vincere. Non so come, ma dobbiamo vincere".

