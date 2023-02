Il portiere nerazzurro André Onana ha parlato a Sky Sport al termine del successo per 1-0 contro il Porto: "Sono molto felice per il risultato ottenuto, era una partita molto importante. La doppia parata? Molto importante in quel frangente, era fondamentale vincere. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro complessivo nella gestione delle fasi di gara. Contento per Lukaku che è tornato al gol perché ne ha bisogno lui e tutto il gruppo. Lite con Dzeko? Aspetti legati alla partita, ognuno ha il diritto di dire quello che pensa. E' l'adrenalina del campo, se ci arrabbiamo così vinciamo le partite... meglio ancora".