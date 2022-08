Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa a margine della presentazione di ben quattro nuovi giocatori, ovvero l'ex Granada Luis Suarez, Jonathan Clauss, Nuno Tavares e Ruben Blanco, il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha fatto il punto della situazione sugli altri affari di mercato dei Phocéens, pronti ad accogliere Alexis Sanchez in uscita dall'Inter. Anche se il numero uno biancoazzurro non si vuole ancora sbilanciare: "Abbiamo un po' troppi giocatori, vorremmo che il gruppo della prima squadra fosse di 22 giocatori. Abbiamo bisogno di giocatori che entrino, ma dobbiamo anche far uscire altri elementi. La finestra di trasferimento è aperta fino al 31 agosto. Per Sanchez parla la sua storia, ha vinto in tutti i Paesi dove ha giocato. Jordan Veretout e lui sono giocatori di livello internazionale, di altissimo livello, ma non mi piace parlare di singoli giocatori. Al momento poi sono sotto contratto con altri club e dobbiamo rispettarlo".