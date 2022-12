Arriva anche il parere di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, sul tema del nuovo stadio che Milan e Inter hanno in progetto di costruire nei prossimi anni a Milano o, in alternativa, a Sesto San Giovanni: "'E' chiaro che ci sono pro e contro per tutte le scelte, però bisogna prendere delle decisioni perché le nostre squadre se vogliono competere ad alto livello hanno bisogno di avere uno stadio moderno che consenta loro di avere dei redditi ulteriori - le sue parole riportate da Affaritaliani.it -. Demolizione di San Siro? Non sono partigiano di niente, lascio che le persone valutino e poi decidano", ha chiosato Fontana, parlando a margine di un evento organizzato dal gruppo del Senato "Forza Italia Berlusconi presidente".