Arrivato anche il resto dei 'vacanzieri', l'Inter è pronta a ripartire a pieno ritmo e tuffarsi a capofitto nella nuova stagione, come hanno ammesso alcuni dei protagonisti che hanno raccontato questi primi giorni di pre-season. Se per alcuni interisti tra cui Frattesi, entusiasta non poco di questo suo 'esordio' come mostra fiero sui social (LEGGI QUI), è il primo giorno alla Pinetina, per il resto dei ragazzi di Inzaghi, già arrivati qualche giorno fa è il quinto giorno di lavoro. Tra le varie foto del training quotidiano pubblicate dal club non compare André Onana, grande assente dell'allenamento di oggi. Il portiere nerazzurro, passato ad Appiano Gentile a salutare compagni e staff, non ha preso parte al training con il resto dei compagni come nei giorni scorsi, segnale che fa suonare il campanellino dello United, che a breve lo accoglierà. Durante i saluti, il camerunese non si è preoccupato di celare tutta l'emozione e commozione nel congedarsi dai compagni, staff tecnico e tutti gli uomini della Pinetina che nell'ultimo anno si sono ritagliati un posto particolare nel suo cuore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!