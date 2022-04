Andrea Pelamatti sta bene, ma rimarrà un giorno in osservazione all'ospedale di Napoli. Sono queste le ultime notizie che trapelano riguardo alla situazione del giocatore della Primavera interista, rimasto coinvolto in uno scontro di gioco durante la partita vinta 2-0 in casa dei partenopei. Il calciatore è stato accompagnato in barella fuori dal terreno di gioco dopo aver ricevuto immediati soccorsi a seguito dell'infortunio.