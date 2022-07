Samuele Mulattieri a breve verrà ufficializzato come nuovo attaccante del Frosinone. Dopo la nostra anticipazione di ieri sera (leggi qui), arriva anche la conferma di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui il classe 2000 di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito al Crotone, ha firmato per i ciocari. La formula, stando a quando risulta alla nostra redazione, è quella ormai consolidata per i giovani che lasciano temporaneamente Milano: prestito con diritto di riscatto e il contro riscatto in favore dei nerazzurri.