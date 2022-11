"Se fossi ancora il presidente dell'Inter chi sceglierei tra José Mourinho e Luciano Spalletti? Oggi direi il secondo". Queste le dichiarazioni un po' a sorpresa di Massimo Moratti, rilasciate durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Poi l'argomentanzione dell'ex patron nerazzurro: "Per stima e conoscenza, per me José rimarrebbe sempre la sicurezza - ha aggiunto -. Sotto un aspetto di novità, però, prenderei Spalletti per il quale nutro una grande ammirazione e che sicuramente riuscirebbe a far bene. Ecco, se fossi ancora presidente dell'Inter, sceglierei sempre Spalletti".