Dopo la sfida tra Qatar e Senegal, tocca all'Olanda scendere in campo nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale. Nell'undici iniziale degli Oranje scelto dal ct Van Gaal per sfidare l'Ecuador è ancora presente il nome di Denzel Dumfries, proprietario legittimo della corsia di destra. Ancora panchina, invece, per Stefan de Vrij.