E' vero che Mourinho ha fatto di tutto per trattenerti?

"Sì, è vero. Non solo lui, ma anche la società. Alla fine non siamo riusciti a trovare un accordo, quindi ho preso la decisione di andare via. E' stato un bene per me e per la Roma perché ora hanno preso Dybala, sono molto contento per loro".

Come hai ritrovato Lukaku?

"Abbiamo trascorso sei mesi belli al Manchester United, ci capivamo bene in campo e succederà anche qui. L'ho ritrovato più forte".