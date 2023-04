Henrikh Mkhitaryan è uno dei protagonisti di Inter-Lazio chiamato ai microfoni di Sky Sport per un'analisi a caldo: "Giocando con una squadra come la Lazio abbiamo fatto di tutto per vincere, è stato un secondo tempo pazzesco. Questa è l'Inter. Dobbiamo giocare così e fare la differenza. Sapevamo quanto era importante questa partita, con un ko o un pareggio saremmo stati fuori dalle prime quattro. Abbiamo fatto il massimo per superare la Lazio, anche al primo tempo potevamo fare due o tre gol, ma abbiamo dominato tutta la partita. Abbiamo fatto vedere che possiamo vincere queste partite".

Ci racconti la connessione tra te, Dimarco e Bastoni?

"Proviamo a fare il massimo, attaccare e difendere insieme. Se parliamo di me, Dimarco e Bastoni ci capiamo bene in campo, sappiamo chi va e chi deve dare coperture. C'è chimica, è una cosa che viene così e che non si può spiegare. Ci siamo capiti fin dal primo giorno".

Perché il tuo rendimento è migliorato così tanto?

"Nel girone di ritorno sono migliorato, all'andata mi stavo adattando e avevo bisogno di capire meglio il gioco. Sono migliorato grazie ai compagni all'allenatore, con il suo staff ci parliamo sempre e spiegano che fare anche negli allenamenti. Non è facile, ma sto facendo il massimo per la squadra".