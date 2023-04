Arrivato in postazione Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan si esprime al termine del match vinto alla grande contro il Benfica: "Una delle partite migliori di questa stagione, meritavamo di vincere. Abbiamo giocato benissimo, però abbiamo solo fatto il primo passo. Mercoledì c'è l'altra partita, faremo di tutto per andare in semifinale. Pensiamo prima al Monza poi al Benfica; non sarà facile ma siamo pronti per giocare la nostra partita, vincere e andare avanti. Non voglio pensare a Salerno ma a stasera, abbiamo fatto bene. Dimentichiamo ciò che è successo a Salerno e ciò che è stato. Pensiero alla finale? No, pensiamo alla prossima".