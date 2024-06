Spazio anche a una parentesi politica durante la conferenza stampa di Marcus Thuram, che ha preso posizione netta dopo la vittoria del Raggruppamento Nazionale alle elezioni europee in Francia: "La situazione è molto, molto grave - il commento senza giri di parole dell'attaccante dell'Inter -. L'ho saputo dopo la partita contro il Canada. Nello spogliatoio eravamo tutti un po’ scioccati, questa è la triste realtà della nostra società oggi. Ci sono messaggi che passano ogni giorno in televisione per far passare questo partito. Come ha detto Ousmane (Dembélé, ndr), dobbiamo dire a tutti di andare a votare. Come cittadino, che si tratti di te o di me, dobbiamo lottare quotidianamente affinché ciò non accada più e affinché la RN non passi (durante le elezioni legislative del 30 giugno e 7 luglio, ndr) -. Nella squadra francese, penso, anzi spero, che tutti condividano la mia stessa opinione. Capisco che alcuni dicano che dobbiamo andare a votare, ma non credo che sia sufficiente dirlo. Dobbiamo anche dire come siamo arrivati ​​fin qui e la gravità della situazione".