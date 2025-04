Intervenuto ai microfoni di Inter TV a poco meno di un’ora dal derby di Coppa Italia contro il Milan, il portiere nerazzurro Josep Martinez ha presentato così la sfida: “Conta tantissimo, siamo a un passo dalla finale e vogliamo conquistarla. È una partita importante, è da tantissimi mesi che lavoriamo per questo tipo di obiettivi”.

Quanto conta la fiducia che il mister ripone in te?

“Tantissimi, tutti noi giocatori lavoriamo per queste opportunità. Sono felice di essere arrivato in semifinale, come tutti i miei compagni voglio la finale e farò di tutto stasera per arrivare lì”.