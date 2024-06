"L'Italia? Con il fatto che ci sia questo zoccolo duro di interisti diventa poi un'Inter-Nazionale e questo ci riempie d'orgoglio per tutto il lavoro fatto". Parole e musica di Beppe Marotta, intercettato anche da SportMediaset durante l'ultima visita a Iserlohn presso Casa Azzurri, dove l'Italia di Spalletti è in ritiro per Euro 2024.

Il presidente dell'Inter parla anche dei singoli, partendo ovviamente dal trascinatore azzurro Nicolò Barella: "Sta facendo esperienza di altissimo livello internazionale, ha dalla sua delle qualità agonistiche e tecniche che lo fanno diventare un giocatore importante".

Poi si tocca anche il tema dei rinnovi di contratto, con le priorità Simone Inzaghi e Lautaro Martinez: "Per Lautaro si tratta di raccogliere la firma. Non è semplice perché è dall'altra parte del mondo, però è già fatto. Anche per Inzaghi? Sì, sì", assicura Marotta davanti ai microfoni.

