Nel documentario 'One for All' realizzato da Prime Video, Romelu Lukaku ha svelato che l'infortunio che gli ha fatto perdere la prima parte di stagione all'Inter, quella del suo atteso ritorno dopo l'addio di un'estate prima, lo ha portato a vedere le cose da un'altra prospettiva: "La gente non sa che mi sono strappato il tendine dei muscoli flessori della coscia, dietro al ginocchio, nell'allenamento prima della Cremonese - ha raccontato Big Rom -. È stata la prima volta in vita mia che sono stato fermo 6 mesi senza poter giocare. Mi ha fatto pensare molto: 'Forse dovrei fare una riabilitazione più lunga per poter giocare più a lungo'. E non ci sono molte persone con cui posso parlare di questo in Nazionale. 'Ma magari qualche giorno di riposo in più a settembre farebbe bene', mi sono detto. Io ho fatto di tutto per la Nazionale ed è un onore. Ma mi ha fatto pensare quello che mi è successo. È il mio corpo. Kompany ha dovuto smettere di colpo a 33 anni, io non voglio che mi succeda. Io peso 102 kg e sprinto tante volte, non voglio rovinare il mio corpo".

