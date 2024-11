"Sono contento perché la palla è riuscita ad entrare" ha detto Lautaro Martinez dopo Argentina-Perù, valida per la 12esima partita per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. "Ho cercato di essere più veloce possibile perché era un pallone che tornava all'indietro. Così, niente, contento perché sono riuscito a concludere in porta ed è servito a vincere" ha esordito ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista della Bombonera.

Sei ancora arrabbiato per il Pallone d'Oro?

"No, no, questo discorso è finito dai (ride, ndr). Sono contento alla fine per il settimo posto, ci sono rimasto un po' male come ho detto ma...

Milito ha detto che avresti dovuto vincerlo:

"No, Diego lo dice perché mi ama tanto".

Come vedi il Racing sabato, Lautaro?

"Bene, molto bene. Se la vedo? Certo, gioco con l'Inter, ma dopo il pisolino ed essere stato con i bambini guarderò la partita".

