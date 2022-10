È Lautaro Martinez il giocatore che affianca Inzaghi nella conferenza stampa pre Barcellona-Inter, match cruciale per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Il Toro risponde alla domande dei giornalisti per presentare la sfida in programma domani sera al Camp Nou. FcInterNews.it vi riporta le parole dell'attaccante argentino.

Com'è andata la trattativa col Barcellona? Zanetti ha detto che puoi essere un riferimento dell'Inter per tanti anni.

"Quello che ha detto Pupi è un orgoglio, è una bandiera del club. Io lavoro per dare una mano ai compagni e per crescere ogni giorno, penso a quello. Ringrazio tanto Javier per le parole. Sulla trattativa col Barcellona sono passati degli anni, ora sono all'Inter e do tutto per questa squadra".

Servirà una partita diversa rispetto a Milano?

"Sappiamo che il Barcellona ha qualità nell'uno contro uno, l'impostazione della gara a Milano è andata bene. Faremo ciò che abbiamo preparato".

Cosa è cambiato dal Lautaro del 2019 a quello di oggi? Giocherà Dzeko domani?

"Sono partite passate ma in quella partita facemmo un grande primo tempo con grande personalità, come dovrà essere domani. Spero di giocare bene, faremo quello che decide il mister".

Dybala e Di Maria si sono infortunati. Sei preoccupato per l'Argentina?

"Sono due giocatori molto importanti, vediamo. Speriamo che Di Maria non si sia fatto niente, non so cosa è successo".