Circa due ore fa la Nazionale argentina fresca campione del Mondo è sbarcata a Buenos Aires per portare la coppa al proprio popolo. Ovviamente grande attenzione mediatica per l'arrivo dell'Albiceleste, decine di telecamere a filmare l'uscita di Leo Messi con il trofeo in mano mentre scende la scaletta accanto al Ct Lionel Scaloni. E subito dopo, Lautaro Martinez con un enorme tamburo davanti, legato al collo. Un dettaglio che non sfugge al cronista di ESPN.