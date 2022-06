La Fiorentina si prepara al ritorno in Europa e in previsione del come-back sui palcoscenici europei alza l'asticella di competitività ed esperienza da regalare a Vincenzo Italiano come spiega nell'edizione odierna il Corriere Fiorentino. Dopo la suggestione Luis Suarez, il club gigliato pensa a Edin Dzeko, finito sulla lista dei sacrificabili per far posto all'eventuale ritorno di Romelu Lukaku. Il bosniaco all'Inter guadagna cinque milioni e mezzo, un ingaggio non spaventa il club di Rocco Commisso, intenzionato a pensare in grande in vista della prossima stagione condita dalla Conference Leaague.