Marco Ferdico, esponente della Curva Nord nerazzurra, ha svelato ai microfoni di Eurosport Francia alcuni retroscena sulle coreografie in occasione dell'Euroderby tra Milan e Inter. "Abbiamo dovuto fare uno sforzo sovrumano per preparare le coreografie in così poco tempo. Alcuni lavoravano fino alle 5 del mattino tutte le sere disegnando e dipingendo nei parcheggi.

In venti giorni, abbiamo dovuto preparare due coreografie: una per andare su un anello, e la seconda più imponente in vista del ritorno - le sue parole -. Stiamo parlando di 50 persone che hanno dato tutto per preparare tutto in tempo. E posso dirvi che la coreografia prevista per il ritorno è qualcosa di mai visto prima. All'andata sarà difesa in attesa dell'attacco".