L'Italia U21 sorride, Samuele Mulattieri continua il suo momento d'oro. Nell'amichevole di Backa Topola gli azzurrini battono 2-0 i pari età della Serbia nel penultimo test prima dell'Europeo di categoria di giugno: a decidere il match è proprio l'attaccante dell'Inter in prestito al Frosinone, autore di una doppietta rifilata al nerazzurro Filip Stankovic (ora in forza al Volendam). Nessun minuto in campo, invece, per Raoul Bellanova, tenuto in panchina per tutta la durata della gara.