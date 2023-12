L'Inter Primavera si gioca il primo posto in classifica nella sfida contro la Roma davanti agli occhi di un ospite speciale. Sulle tribune del 'Konami Youth Development Centre' di Milano è infatti presente Samir Handanovic, ex portiere e capitano nerazzurro avvistato durante il match tra la squadra di Chivu e i pari età giallorossi. Si tratta ormai di una presenza fissa per lo sloveno.

