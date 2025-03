Nei giorni scorsi, vi avevamo parlato di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, come di possibile alternativa per il centrocampo dell'Inter in vista dell'estate, specie in caso di partenza di Davide Frattesi (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), con tanto di missione da parte degli uomini radar nerazzurri nel corso del match contro l'Empoli.

Sul futuro del giovane centrale danese si è soffermato il direttore sportivo del club rossoblu, Mauro Ottolini, ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro il Lecce: "Frendrup ormai è una certezza, è seguito da diversi club è normale che vengano a seguirlo per valutarne gli step. Se ci sono delle conversazioni in corso? No, niente di che".

