Mentre l'Inter di Inzaghi ritorna a Milano dalla trasferta di Napoli dove è riuscita a racimolare solo un punto che non cambia le distanze con gli azzurri di Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per l'estate, quando in Viale della Liberazione ci sarà parecchio da fare per l'allestimento della rosa da consegnare al piacentino per la prossima stagione. I tanti infortuni di quest'anno hanno messo i nerazzurri davanti ad un'incontrovertibile verità: la profondità della rosa dell'Inter non è evidentemente sufficiente e abbassare l'età media inizia a diventare un obbligo più che un'indicazione.

Gli ennesimi problemi fisici che complicano la vita a Inzaghi e le eventuali partenze in estate hanno già fatto sì che al The Corner si accendessero i riflettori alla ricerca di talenti che fanno al caso dell'Inter e non è un caso che sugli spalti del Marassi, dove è appena iniziata Genoa-Empoli, sono presenti degli emissari nerazzurri per monitorare la prestazione di Luca Marianucci, giovane difensore interessante oggi in forza al club toscano, e Koni De Winter, anche lui giovane gradito dalle parti di Appiano Gentile e Porta Nuova, in forza però al Grifone. Sempre tra le file dei rossoblu, l'Inter ha messo sotto osservazione anche Morten Frendrup, giocatore che ha stuzzicato la fantasia degli interisti in caso di partenza di Frattesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!