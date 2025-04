Il Bayern Monaco è vicino alla conquista del suo 34esimo campionato nazionale. Un trofeo che si tradurrebbe nel primo in carriera di Harry Kane, bomber dei bavaresi che sogna di interrompere la maledizione: "Sarebbe fantastico! Forse impedirebbe ad alcuni di parlare del fatto che non ho ancora vinto un titolo - le parole dell'inglese in un'intervista ad Absolut Fußball -. Se ci riusciremo, ci sarà una grande festa. Tuttavia, l'attenzione sarà poi rivolta al prossimo obiettivo. Nel calcio c'è sempre qualcosa in più da fare. In questo momento, però, l'attenzione di tutti è rivolta solo sul campionato".

Kane è poi tornato anche sull'eliminazione in Champions League, arrivata ai quarti di finale sotto i colpi dell'Inter: "Si resta sempre delusi dopo una sconfitta del genere. Anche se abbiamo dato il massimo, non siamo riusciti ad arrivare in finale nel nostro stadio. So che i tifosi ci sosterranno sempre. E sono fiducioso che torneremo più forti anche in Champions League".

