È Pep Martinez uno dei protagonisti assoluti della sfida di ieri sera al Mezza vinta dall'Inter contro il Genoa, avversario più che semplicemente scomodo per la squadra di Simone Inzaghi. "Sorpreso dall'ottima prestazione dell'estremo difensore nerazzurro? No, mi ha sorpreso allo 0% perché lo conosco molto bene", ha detto Sergio Barila, agente del portiere spagnolo, che a TMW ha ampiamente parlato del suo assistito.

Sta dimostrando di essere pronto per giocare titolare.

"Quando abbiamo deciso di firmare con l'Inter sapevamo che sarebbe stato un passo molto importante per la sua carriera e che lui fosse già pronto. Durante la sua carriera abbiamo sempre cercato di prendere le decisioni migliori per il suo presente e futuro. Andare in un club di altissimo livello e con le massime esigenze di vittoria è stata una sfida, ma ci siamo fidati di lui. Da parte mia avevo e ho ben chiare nella mia testa quelle che sono le capacità fisiche, tecniche e mentali di Josep. Era completamente preparato con il lavoro".

Come ha vissuto questi giorni, considerando il fatto che è rimasto molto tempo senza giocare?

"Si è mantenuto pronto fin dal primo giorno. È professionale. Bisogna rispettare le decisioni dell'allenatore e aspettare con il lavoro ed in silenzio che arrivi l'occasione. Nel calcio non sai quando arriverà il tuo momento e un giocatore deve solo lavorare e avere pazienza. E ancora di più nel ruolo del portiere".

Inzaghi ha detto che è "il futuro dell'Inter". Lo crede anche lei?

"L'allenatore e la società decideranno cosa è meglio per l'Inter. La mia opinione è che sarà un portiere dal livello garantito per qualsiasi club di alto livello. Ha colleghi che vanno rispettati. E lasciamo che sia l'allenatore a prendere le sue decisioni. Sarà sempre preparato quando la squadra avrà bisogno di lui".

