"Lo seguo dal 2012 e quando lo presi gli dissi che il suo obiettivo doveva essere arrivare all’Inter". Parola di Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio intervenuto ai microfoni di TvPlay.it anche per raccontare il rapporto del portiere con il club nerazzurro: "Io penso che oggi abbia le potenzialità. In questo momento, però, non mi sento di dire che ci sia una squadra più avanti di altre, c’è stata qualche chiacchierata informale ma nulla più. Poi umanamente è ovvio che è rimasto legatissimo ai nerazzurri visto che è entrato nel settore giovanile quando aveva soltanto 6 anni, poi ha fatto il capitano dai giovanissimi alla Primavera, vincendo tanti campionati. E’ una storia che racconta un po’ quella di Walter Zenga".

Il portiere del Monza sarà però costretto a saltare proprio la partita contro i nerazzurri a causa di un infortunio: "Di Gregorio ha avuto questo brutto scontro di gioco sabato e abbiamo subito organizzato un check di controllo a Barcellona, ma per fortuna è andato tutto bene. C’è una forte contusione al vasto mediale ma non ci sono lesioni. Dovrebbe rientrare tra circa un mese, saltando 3-4 partite. Non penso che il Monza andrà a intervenire sul mercato, ci sono quattro portieri in rosa e ritengo che attualmente giocherà Sorrentino".

