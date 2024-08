Da diverse ore stanno rimbalzando le dichiarazioni del vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, che ha confermato la fine delle trattative con la Juventus e con Federico Chiesa per i costi troppo elevati dell'operazione (RILEGGI QUI).

Intercettato da Gianlucadimarzio.com, Fali Ramadani, agente dell'esterno e in questi minuti a Bergamo per le firme di Pubill con l'Atalanta, ha voluto smentire i contatti con il club turco: "Non conosco la persona in questione - le sue parole - e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa".

