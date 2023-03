Ospite di 'We Are Liverpool Podcast', Robby Keane ha ripensato al suo periodo da meteora all'Inter, club con il quale nel 2000 totalizzò la miseria di 6 presenze senza mettere a referto neanche un gol: "Guardando indietro, ero decisamente troppo giovane per andare a Milano, ma a volte le cose ti sfuggono di mano - ha ammesso l'ex attaccante irlandese -. Sicuramente non me ne pento, so di essere stato lì solo per poco tempo, ma ho imparato tanto sulla cultura e sullo stile di vita italiano. In rosa c'erano certi giocatori... Ronaldo rimase fuori per gravi problemi al ginocchio, poi c'erano Christian Veri, Hakan Sukur, Alvaro Recoba, Ivan Zamorano. Erano i migliori, i migliori giocatori".