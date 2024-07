La Juventus ha investito quasi 15 milioni di euro complessivi per ingaggiare Juan Cabal e strapparlo alla concorrenza dell'Inter. Nel comunicato ufficiale diramato dal club bianconero vengono rese note le cifre dell'affare con l'Hellas Verona per il colombiano.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cabal Murillo Juan David a fronte di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni - si legge in uno stralcio del comunicato -. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".

