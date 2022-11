Sulle reti Rai va in onda un simpatico siparietto a tinte nerazzurre nel giorno di Juventus-Inter. Durante il programma 'Domenica In' condotta da Mara Venier i protagonisti sono Paolo Bonolis e Simone Inzaghi, con il tecnico dell'Inter che ha voluto mandare un video messaggio al noto conduttore Mediaset: "Ciao Paolo, innanzitutto volevo farti i complimenti perché ho saputo del tuo secondo nipotino - ha esordito il tecnico piacentino -. Poi ho saputo del tuo libro, che sicuramente avrà un grande successo. E poi, mi raccomando stasera eh, davanti alla tv come sempre a fare il tifo per noi, per la tua Inter. Quindi ti mando un saluto speciale. Un abbraccio grande".